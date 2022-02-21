"Родился в рубашке": врачи РКБ Татарстана спасли коллегу с зубной щеткой в голове

Операция, продлившаяся четыре часа, прошла без проблем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи РКБ Татарстана рассказали о том, как к ним посреди ночи привезли мужчину с зубной щеткой в голове. Инородный предмет вошел в мозг, но не задел жизненно важных участков и крупных сосудов. Несмотря на это, пациент мог умереть в любую минуту, если бы началось кровотечение.

- Этим пациентом был наш коллега - врач из далекого от нас региона. Полтора года назад он получил тяжёлую травму головы, перенёс открытую операцию на головном мозге. Долго восстанавливался и продолжал оперироваться, чтобы восстановить кожный покров в области травмы, - говорят татарстанские медики.

Фото: @rkb_tatarstan

Хирурги отделения нейрохирургии №2 аккуратно извлекли щетку из головы мужчины. Операция, продлившаяся четыре часа, прошла без проблем. Через пару дней пациента перевели из реанимации в отделение, и он пошёл на поправку.

- Родился в рубашке, - говорят врачи о своем пациенте.