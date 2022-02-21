Нам интересна аудитория соцсетей: Дмитрий Песков рассказал о медиагрантах Русского географического общества в 2022 году

Председатель медиасовета Русского географического общества (РГО) Дмитрий Песков объявил о старте кампании по выделению медиагрантов в 2022 году. На подачу заявок у авторов проектов есть время до 11 марта.

В ходе пресс-конференции в штаб-квартире РГО в Москве пресс-секретарь Президента ответил на вопросы журналистов о том, как изменился ежегодный конкурс, а также назвал приоритетные темы грантовых проектов, которые РГО поддержит в 2022 году.

- Мы будем делать акцент именно на мультимедийных платформах, связанных с интернетом, с блогерством, социальными сетями. Именно из этих источников, о чём говорят социологические исследования, получает информацию молодое поколение. Мы исходим из того, что представители уважаемого старшего поколения обладают серьёзными знаниями по географии нашей страны, поэтому нужно больше акцентироваться на тех, кто ещё не успел в своей жизни как следует попутешествовать, - пояснил позицию Общества Дмитрий Песков.

Бюджет конкурса медиагрантов РГО будет распределен по трём основным направлениям: во-первых, это проекты, направленные на развитие внутреннего туризма.

- В РГО возникла такая практика: организаторы маршрутов могут обратиться в Общество, и РГО присваивает по определённому набору критериев знак качества – "Одобрено РГО". Мы решили расширить эту практику и предлагаем грантозаявителям ориентироваться на те направления, которые с их точки зрения потенциально востребованы или популярны уже сейчас. Рассказывать о том, как люди могут добираться туда, насколько это удобно и дёшево, холодно ли там или тепло, стоит ли это посмотреть. Всё это вместе будет либо одобрено РГО, либо мы пойдём дальше - мы предлагаем развенчивать популярность каких-то направлений, которые, на самом деле, «надуты» искусственно, чтобы предостеречь людей, - отметил Песков.

Второе приоритетное общее направление при рассмотрении грантовых заявок – реализация авторских идей в тематике, близкой ценностям Русского географического общества. Однако, требования к подобным проектам изменятся, с учётом новых тенденций. Из программы поддержки будут исключены полнометражные документальные фильмы. Продолжительность ленты теперь не должна превышать 26 минут.

- Чтобы этот формат мог использоваться и на телеканалах, и в интернете. Он кажется более удобным при продвижении среди потребителей этой информации. Также будут приветствоваться форматы, совместимые со всеми медиасредами, со стандартами больших мультимедийных компаний, - добавил Песков.

Третья особенность нынешнего конкурса медиагрантов РГО – особое внимание к заявкам от талантливой молодёжи, студентов творческих вузов и других учебных заведений.

- Мы будем пытаться дать дорогу молодым, если мы получим от них творческие предложения, - подчеркнул председатель Медиа-совета РГО.

Отвечая на вопросы в ходе пресс-конференции, Дмитрий Песков отметил, что любая хорошая идея, соответствующая идеалам РГО, будет рассмотрена. Главное при принятии решения – как она будет оформлена с творческой точки зрения. Результат работы должен быть интересен зрителям.

В этом году организаторы конкурса старались сделать процесс получения грантов как можно более легким и понятным. Для этого РГО упростила процессы отбора видеоматериала, а также смягчила технические требования к отснятому материалу.

СПРАВКА

Медиагранты – ежегодная кампания РГО по выделению денежных средств на поддержку мультимедийных проектов, связанных историей и географий России, спасением дикой природы, сохранением редких видов животных и культурного наследия народов нашей страны.

Русское географическое общество выделяет медиагранты начиная с 2010 года (в 2021 году конкурс медиагрантов не проводился в связи с пандемией коронавируса). За это время гранты получили 274 проекта, на эти цели выделено 545,5 миллионов рублей. Максимальный размер медиагранта – 1,8 млн рублей.

Кто может подать заявку на медиагрант?

Любое физическое или юридическое лицо. Любое СМИ, НКО, ИП, продакшен-компания и т.д. Физическое лицо может быть как гражданином России, так и иностранцем.

Заявки принимаются через единую электронную систему на сайте по 11 марта 2022 года.

Как принимается решение о выделении гранта?

Заявки проходят трёхэтапную систему оценки – со стороны Медиа-, Экспертного и Управляющего советов Общества.

Окончательное решение о предоставлении гранта принимается на заседании Попечительского Совета РГО.

Победители грантового конкурса будут объявлены после заседания Попечительского Совета РГО, которое обычно проходит в апреле. Список победителей будет опубликован на сайте Общества.