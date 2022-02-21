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Общество21 февраля 2022 5:53

Умер 29-летний фотограф исполкома Набережных Челнов

За пару часов до смерти Ринат Шайхитов пожаловался в соцсетях на высокую температуру
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Прощание состоится в 21 февраля в 10:00 в мечети Тауба в микрорайоне ГЭС.

Прощание состоится в 21 февраля в 10:00 в мечети Тауба в микрорайоне ГЭС.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 20 февраля, неожиданно скончался фотограф исполкома Набережных Челнов Ринат Шайхитов. Мужчине было 29 лет. За пару часов до смерти он выкладывал в своих соцсетях фотографию градусника, показывавшего более 39 градусов.

- Пока нет решения судмедэкспертизы, поэтому на вопрос, что случилось с нашим Ринатом никто не может дать ответа, - заявила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Прощание с Ринатом Шайхитовым состоится в понедельник, 21 числа, в 10:00 в мечети Тауба в микрорайоне ГЭС.