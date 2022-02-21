Умер 29-летний фотограф исполкома Набережных Челнов

Прощание состоится в 21 февраля в 10:00 в мечети Тауба в микрорайоне ГЭС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 20 февраля, неожиданно скончался фотограф исполкома Набережных Челнов Ринат Шайхитов. Мужчине было 29 лет. За пару часов до смерти он выкладывал в своих соцсетях фотографию градусника, показывавшего более 39 градусов.

- Пока нет решения судмедэкспертизы, поэтому на вопрос, что случилось с нашим Ринатом никто не может дать ответа, - заявила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Прощание с Ринатом Шайхитовым состоится в понедельник, 21 числа, в 10:00 в мечети Тауба в микрорайоне ГЭС.