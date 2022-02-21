В результате возгорания мусора в одной из многоэтажек Альметьевска пострадали два пенсионера

Пожар произошел вечером 20 февраля на улице Габдуллы Тукая. Фото: МЧС Татарстана

Около 20:21 в воскресенье, 20 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в подвале дома №29 по проспекту Габдуллы Тукая в Альметьевске. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из задымленной многоэтажки 20 человек, в том числе двух детей. Еще пять жильцов вышли на улицу самостоятельно.

Как оказалось, в подвале горел мусор. Общая площадь пожара составила около семи квадратных метров. Горение было ликвидировано к 20:49.

В результате ЧП пострадали двое пенсионеров - 77-летний мужчина и 92-летняя женщина, которые отравились продуктами горения. Их госпитализировали в районную больницу.

Причины произошедшего устанавливаются, сообщают в МЧС Татарстана.