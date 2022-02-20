Президент Татарстана направил телеграмму хоккеистам Воронкову и Билялову

Глава республики выразил спортсменам слова благодарности и пожелал здоровья, удачи, новых побед в спорте и в жизни. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправил поздравительную телеграмму Тимуру Билялову и Дмитрию Воронкову, которые в составе сборной России по хоккею завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Глава республики выразил спортсменам слова благодарности за достойную игру и пожелал здоровья, удачи, новых побед в спорте и в жизни.

- Поздравляю вас, мужскую сборную России по хоккею, весь тренерский штаб с завоеванием серебряных медалей на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Наша команда показала красивую игру, честную и бескомпромиссную борьбу, продемонстрировала командный настрой и твердую волю к победе, - сказано в телеграмме.

Ранее поздравительную телеграмму Минниханов отправлял заслуженным мастерам спорта России Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Глава республики также поздравил их с успешным выступлением на Олимпиаде в Пекине и получением серебряных медалей в парном катании.

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