Татарстанские спортсмены в составе сборной России завоевали серебро Олимпиады в Пекине

Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу Финляндии. Фото: Олимпийский комитет России

Мужская сборная России по хоккею, в состав которой входят татарстанские спортсмены Тимур Билялов и Дмитрий Воронков, стала серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пекине. Финальный матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды Финляндии.

Россияне открыли счет уже в первом периоде, однако во втором тайме финны сравняли счет, а в третьем периоде Ханнес Бьорнинен вывел сборную Финляндии вперед. Так олимпийскими чемпионами по хоккею стали спортсмены Финляндии.

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