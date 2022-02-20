Минниханов поздравил Тарасову и Морозова с успешным выступлением на Олимпиаде

Минниханов поблагодарил спортсменов за вклад в триумф российской сборной на этом престижном турнире. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму заслуженным мастерам спорта России Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Глава республики поздравил их с успешным выступлением на Олимпиаде в Пекине и получением серебряных медалей в парном катании.

- Это была настоящая борьба сильнейших спортсменов мира, невиданных эмоций и запредельного напряжения. Но вы, вместе пройдя множество испытаний, проявили настоящую силу духа и показали свой чемпионский характер. Мы гордимся, что именно Вы, Евгения, уроженка Татарстана - талантливая, целеустремлённая спортсменка, в паре с замечательным фигуристом Владимиром Морозовым внесли свой большой вклад в триумф российской сборной на этом престижном турнире, - сказано в поздравительной телеграмме.