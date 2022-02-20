Каток планируют построить до конца следующего года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чебоксарах построят каток за 300 миллионов рублей, чему соответствует информация, размещенная на сайте государственных закупок. Ранее крытый каток хотели построить на инвестиционные средства, однако сейчас решили возводить его за счет бюджета.

В помещении будут проводится соревнования по хоккею и фигурному катанию, а также тренировки спортсменов. Каток появился в микрорайоне «Новый город» в Чебоксарах до конца следующего года.