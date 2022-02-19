COVID-19 подтвердился еще у 3,4 тысячи татарстанцев, в том числе 409 детей

Госпитализация потребовалась 333 пациентам, остальные 3 130 получают лечение на дому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на субботу, 19 февраля, в Татарстане выявлено 91 313 случаев COVID-19, в том числе 3 463 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (1 118 человек), Набережных Челнов (475), Нижнекамского (297) и Альметьевского (192) районов. Среди инфицированных 409 детей, сообщает Минздрав республики.

Из заболевших за последние сутки госпитализация потребовалась 333 пациентам, остальные 3 130 получают лечение на дому.

Отметим, что 60 211 ранее заразившихся жителей региона выздоровели, в том числе 2 246 за последние сутки. 1 688 человек - скончались. Очередными жертвами вируса трое мужчин в возрасте 88, 51 и 48 лет и две женщины 82-х и 72-х лет.

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