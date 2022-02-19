Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 9:41

На капитальный ремонт 769 домов Татарстана выделят 6,5 миллиарда рублей

Работы планируется провести в течение 2022 года
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего на 2022 год запланированы 31 программа капремонта, 26 из которых уже утверждены властями.

Всего на 2022 год запланированы 31 программа капремонта, 26 из которых уже утверждены властями.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году в рамках капитального ремонта в Татарстане отремонтируют 769 многоквартирных домов. На это из бюджета республики выделят 6,5 миллиарда рублей, рассказал на совещании в Доме Правительства глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Он также отметил, что сейчас активно выполняются задачи по программам строительства и капитального ремонта жилищного фонда республики, а также объектов социального назначения. Всего на 2022 год запланированы 31 программа капремонта, 26 из которых уже утверждены властями.