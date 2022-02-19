На капитальный ремонт 769 домов Татарстана выделят 6,5 миллиарда рублей

Всего на 2022 год запланированы 31 программа капремонта, 26 из которых уже утверждены властями. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году в рамках капитального ремонта в Татарстане отремонтируют 769 многоквартирных домов. На это из бюджета республики выделят 6,5 миллиарда рублей, рассказал на совещании в Доме Правительства глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Он также отметил, что сейчас активно выполняются задачи по программам строительства и капитального ремонта жилищного фонда республики, а также объектов социального назначения. Всего на 2022 год запланированы 31 программа капремонта, 26 из которых уже утверждены властями.