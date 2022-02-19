23 февраля почтовые отделения Татарстана будут закрыты

24 февраля все почтовые отделения вернутся к обычному графику работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День защитника Отечества, 23 февраля, отделения «Почты России» в Татарстане будут закрыты. 22 февраля отделения закончат работу на час раньше, а 24 февраля вернутся к обычному графику.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении «Почты России», сообщает пресс-служба компании.

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