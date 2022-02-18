Минстрой Татарстана объяснил почему выросла плата за отопление

В переплате за тепло помимо морозов могут быть виноваты и нерадивые соседи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во-первых, плата за отопление в республике начисляется по фактическому его потреблению, а не «размазывается» по счетам-фактурам в течение года, как это могло быть ранее. Во-вторых, по сравнению с декабрем в январе в той же Казани или, например, в Набережных Челнах увеличилось потребление тепловой энергии – на 27% и на 30% соответственно. Начал объяснять в эту пятницу на пресс-конференции зам главы Минстроя Татарстана Алексей Фролов.

Увеличение потребления, по словам чиновника, произошло из-за того, что в первый месяц нового года был холоднее, чем ушедший декабрь – в Казани на 6,7 градусов, а в Набережных Челнах на 6,9 градусов. Из-за этого в платежках и появилась увеличенная плата за отопление.

В свою очередь на той же самой пресс-конференции начальник Госжилинспекции Татарстана Сергей Крайнов назвал еще одну возможную причину повышения платы за тепло – собственники некоторых квартир.

Речь идет о тех, кто не проживает на приобретенных им квадратных метров, и чтобы не платить за ЖКУ, когда его нет дома, просто перекрывает у себя батареи. По словам Крайнова, убавлять положенным образом не возбраняется, запрещается только полное перекрытие. Дело в том, что стены пустой квартиры в таких случаях обогреваются за счет соседей и у них растет оплата за отопление. Последние в этом случае вправе пожаловаться на это в свою управляющую компанию.

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