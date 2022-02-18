В Татарстане в 2022 году планируют добыть 34,3 миллиона тонн нефти

Индекс промышленного производства Татарстана в 2021 году вырос на 8,5%. Фото: Николай ХИЖНЯК

34,3 миллиона тонн нефти планируют добыть в Татарстане за 2022 год, из которых 22 миллиона тонн отдадут на переработку внутри республики, сообщил 18 февраля на итоговой коллегии регионального Минпромторга глава ведомства Альберт Каримов.

Говоря же об итогах 2021 года, министр отметил, что индекс промышленного производства Татарстана вырос на 8,5%. В частности, республика за ушедший год отгрузила готовой продукции больше на 4 триллиона рублей, чем в 2020-ом.