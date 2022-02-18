Некоторые улицы Казани оказались не приспособлены для автобуса-«гармошки» от КАМАЗа

Этот автобус может за раз перевезти 162 пассажира, в нем имеется 44 сидячих места. Фото: metshin.ru

В Казани завершили тест-драйв автобуса-«гармошки» от КАМАЗа длиной в целых 18 метров. Испытывали его, к слову, без пассажиров на пяти городских маршрутах - №1 «Речной порт – ж.м.Дербышки», №22 «Ж.м.Ферма 2 – ул.Можайского», №45 «Ж.м.Ферма 2 – Су Анасы», №36 «Осиново – Вещевой рынок» и №46 «Профилакторий – жилой комплекс «Экопарк Дубрава».

В итоге тест-драйв показал, что некоторые участки улиц столицы Татарстана пока не приспособлены для общественного транспорта такой длины.

- При повороте автобус выезжает на встречную полосу движения, а существующие разворотные площадки на конечных остановках требуют реконструкции, - пояснили в городском комитете по транспорту.

Напомним, Сочлененный низкопольный автобус от KАМАЗа внешне напоминает «Икарус», так называемую «гармошку». Главное преимущество таких автобусов – это вместимость. Нынешние «краснобусы» Казани могут перевозить вмещают максимум 100 пассажиров, а новая «гармошка» рассчитана на 162 человека, в ней имеется 44 сидячих места.

При этом она имеет аппарели для инвалидных колясок, системы принудительного наклона кузова и навигации. Для комфорта пассажиров в автобусе предусмотрен просторный салон с широкой площадкой, удобные поручни с кнопками вызова водителя, usb-разъемы для зарядки гаджетов, электронные информационные табло и два монитора, а также систему видеонаблюдения с 8 антивандальными видеокамерами и устройства для бесконтактной оплаты проезда.