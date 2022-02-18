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Происшествия18 февраля 2022 13:33

Жителя Димитровграда подозревают в избиении супруги чайником

По версии правоохранителей, мужчина хотел помириться с женщиной, но что-то пошло не так
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне 29-летняя жительница Димитровграда пришла в полицию и заявила о том, что муж избил ее и угрожал убить. Правоохранители предварительно установили, что супруги уже долгое время не живут вместе, но в тот день мужчина решил помириться в женой и пришел к ней домой.

Женщина, по версии полицейских, была не рада гостю, и между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина взял металлический чайник и ударил супругу по голове. Когда она упала, муж нанес ей еще несколько ударов, но уже руками и ногами, после чего пообещал убить. Избив потерпевшую, он скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает УМВД по Ульяновской области.