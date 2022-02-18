Кинофестиваль «Панорама»: новый старт

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21 февраля в Международный день родного языка в 15:00 в кинотеатре «Мир» состоится первое в этом году мероприятие в рамках традиционного проекта ГБУК РТ «Татаркино» - кинофестиваль народов Республики Татарстан «Панорама».

Мероприятие пройдет в формате брейн-ринга между двумя молодежными командами - воспитанниками кадетского корпуса «Раифский Витязь» Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа и Кадетского объединения МБОУ «Лицей №78 «Фарватер». Участников ждут соревнования в знании различных языковых культур, традиций и обычаев разных народов.

Также зрителям будет представлена веселая и добрая кинокартина «Как я стал русским», российско-китайский комедийный фильм 2019 года режиссёра Акаки Сахелашвили и Ся Хао. Фильм рассказывает о том, как выстроить диалог и добиться полного взаимопонимания и даже любви между представителями двух разных народов. Понравиться отцу своей невесты - задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и герой фильма «Как я стал русским» - китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью - Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению. Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.

Вход на мероприятие свободный