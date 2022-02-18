Двух экс-полицейских Марий Эл приговорили к колонии за взятку в 100 тысяч рублей

Приговор в законную силу не вступил. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Два бывший сотрудника отдела уголовного розыска МО МВД России «Медведевский» признаны виновными в получении взятки по предварительному сговору. Суд установил, что правоохранители изобличили гражданина в вымогательствах в отношении нескольких человек. Выполнив работу, они предложили преступнику освободить его от уголовной ответственности за 150 тысяч рублей. По каким-то причинам 28 апреля 2021 года мужчина передал им лишь 100 тысяч рублей.

- По уголовному делу было назначено и проведено 4 фоноскопических, 2 лингвистических, генетическая экспертизы, применялось психофизиологическое исследование при помощи полиграфа, допрошены свидетели. Материалы уголовного дела составили 7 томов, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

В итоге, экс-старшего оперуполномоченного приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а экс-оперуполномоченного - к семи годам и пяти месяцам. Оба она лишены званий и права занимать определенные должности на госслужбе на срок в пять лет.