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Происшествия18 февраля 2022 12:33

СУ СКР по Чувашии: в ходе ссоры пьяный мужчина ударил женщину ножом в бедро

Спустя некоторое время потерпевшая скончалась
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На время расследования уголовного дела подозреваемый помещен в СИЗО. Фото: пресс-служба СУ СКР по Чувашии

На время расследования уголовного дела подозреваемый помещен в СИЗО. Фото: пресс-служба СУ СКР по Чувашии

33-летнего жителя Новочебоксарска подозревают в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подруги, вследствие чего она скончалась. По версии следствия, в ночь с 14 на 15 февраля пара распивала алкоголь, но в какой-то момент между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой он ударил ее ножом в бедро. Через некоторое время потерпевшая скончалась.

На время расследования уголовного дела подозреваемый помещен в СИЗО. На данный момент назначены необходимые судебные экспертизы, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.