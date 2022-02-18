СУ СКР по Чувашии: в ходе ссоры пьяный мужчина ударил женщину ножом в бедро

На время расследования уголовного дела подозреваемый помещен в СИЗО. Фото: пресс-служба СУ СКР по Чувашии

33-летнего жителя Новочебоксарска подозревают в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подруги, вследствие чего она скончалась. По версии следствия, в ночь с 14 на 15 февраля пара распивала алкоголь, но в какой-то момент между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой он ударил ее ножом в бедро. Через некоторое время потерпевшая скончалась.

На время расследования уголовного дела подозреваемый помещен в СИЗО. На данный момент назначены необходимые судебные экспертизы, сообщает следственное управление СКР по Чувашии.