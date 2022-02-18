Летний отдых-2022 в Чебоксарах: заявления на путевки в детские лагеря начнут принимать с 26 марта

Старт заявочной кампании в школах города, в свою очередь, будет дан 9 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Чебоксар рассказали о том, как в 2022 году будет проходить заявочная компания на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления. Так, первый этап - для родителей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и зарегистрированных в отделе социальной защиты как малоимущие, начнется 26 марта.

Заявки будут приниматься с 9:00 до 17:00 в организациях социального обслуживания населения города, находящихся по адресам: 324 Стрелковой дивизии, 21а; Хузангая, 29а и Гузовского, 26;

Старт заявочной кампании в школах столицы Чувашии, в свою очередь, будет дан 9 апреля. В первый день заявления будут приниматься с 9:00 до 16:00, а все последующие будние дни – с 9:00 до 17:00, в субботу – с 9:00 до 14:00.