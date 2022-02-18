Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 6:48

Чтобы накопить на собственное жилье, казанцам нужно от 33 до 36 лет

Это при условии, что человек будет ежемесячно откладывать треть дохода
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Средняя стоимость квартиры в столице Татарстана сейчас составляет около 6 миллионов рублей в новостройках и 5,5 миллиона - на вторичном рынке

Средняя стоимость квартиры в столице Татарстана сейчас составляет около 6 миллионов рублей в новостройках и 5,5 миллиона - на вторичном рынке

Фото: Александр ГЛУЗ

По последним данным, средняя стоимость квартиры в Казани составляет около шести миллионов рублей в новостройках и 5,5 миллиона - на вторичном рынке. Вместе с тем, средняя зарплата горожан сейчас находится на отметке в 46 тысяч рублей.

Следовательно, чтобы накопить на жилье, казанцам, которые ежемесячно откладывают треть дохода, нужно от 33 до 36 лет. Если откладывать половину зарплаты, то срок сократиться до 20-22 лет, сообщают специалисты «Авито».