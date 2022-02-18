Чтобы накопить на собственное жилье, казанцам нужно от 33 до 36 лет

Средняя стоимость квартиры в столице Татарстана сейчас составляет около 6 миллионов рублей в новостройках и 5,5 миллиона - на вторичном рынке Фото: Александр ГЛУЗ

По последним данным, средняя стоимость квартиры в Казани составляет около шести миллионов рублей в новостройках и 5,5 миллиона - на вторичном рынке. Вместе с тем, средняя зарплата горожан сейчас находится на отметке в 46 тысяч рублей.

Следовательно, чтобы накопить на жилье, казанцам, которые ежемесячно откладывают треть дохода, нужно от 33 до 36 лет. Если откладывать половину зарплаты, то срок сократиться до 20-22 лет, сообщают специалисты «Авито».