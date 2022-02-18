В результате ДТП на улице Нигматуллина в Казани пострадал ребенок

Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

Около 18:10 в четверг, 17 февраля, напротив дома №1 по улице Нигматуллина в Казани столкнулись автомобили «Лада Приора» и Opel. По предварительным данным, 21-летний водитель отечественной легковушки, поворачивая налево, не уступил дорогу иномарке.

В результате ДТП пострадали два пассажира Opel - 39-летняя женщина и четырехлетний мальчик, который на момент происшествия находился в детском удерживающем устройстве.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 229 ДТП, из них два происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода и столкновение автотранспорта. В результате три участника ДТП – пешеход и два пассажира (в том числе ребенок) – получили травмы различной степени тяжести, - сообщает ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана