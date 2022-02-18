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Общество18 февраля 2022 6:13

Минниханов заявил, что ТОСЭРы Татарстана недорабатывают

В 2021 году только «Зеленодольск» выполнил все плановые показатели
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Глава республики поручил ответственным чиновникам проанализировать произошедшее. Фото: пресс-служба президента Татарстана.

Глава республики поручил ответственным чиновникам проанализировать произошедшее. Фото: пресс-служба президента Татарстана.

Стало известно, что в 2021 году только ТОЭСР «Зеленодольск» выполнил плановые показатели по привлечению резидентов, созданию рабочих мест и капитальным вложениям. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что остальные территории опережающего социально-экономического развития региона недорабатывают.

Он поручил главам моногородов совместно с Агентством инвестиционного развития и Минэкономики Татарстана проанализировать произошедшее и принять меры, чтобы такого не повторялось.