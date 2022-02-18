"Что у этих людей на уме?": в Набережных Челнах дворник "нанял" на помощь бездомных

По словам жильцов, бродяги работают за алкоголь и возможность жить в помещении с лопатами. Фото: скриншот

Жители дома 17/01 в Набережных Челнах жалуются на бездомных, живущих в помещении, где хранятся лопаты. По их словам, бродяг там поселил местный дворник, который платим из алкоголем за уборку двора, потому что сам не справляется.

- В коморке всегда горит свет, доносятся крики. Страшно нырнуть в подъезд. Но больше всего боимся за своих детей. Что у этих людей на уме? Неизвестно. Звонили в УК. Говорят, некому работать. Мы платим чокнутую квартплату. Где наши деньги? - пишут горожане в соцсетях.

Люди отмечают, что их дом, двор в котором чистят бездомные, находится недалеко от здания мэрии Набережных Челнов.