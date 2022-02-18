В Татарстане ищут школьницу, которая пропала более недели назад

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Татарстане начались активные поиски 15-летней Анастасии Мурзаковой, которая может находится как в селе Столбище, так и в Казани. Школьница ушла из дома в неизвестном направлении 9 февраля и пропала, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Анастасия ростом около 154 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи она была одета в белую куртку, черный свитер, черные спортивные штаны и белые зимние кроссовки на высокой подошве.

Всех, кто видел эту девочку, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.