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Общество17 февраля 2022 16:10

Главное управление МЧС России по Татарстану в четвертый раз признано лучшим в России

По итогам 2021 года на это звание претендовало 12 региональных главков ведомства
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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На заседании комиссии МЧС России по подведению итогов конкурса на звание «Лучшее Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации» по итогам 2021 года лучшим в стране было признано главное управление МЧС России по Татарстану.

Ведомство получает это звание уже в четвертый раз - по итогам 2010, 2013, 2017 и 2021 годов. Такого в стране никто еще не добивался. В этот раз на победу претендовали 12 главков региональных управлений. И открытым голосованием простым большинством лучшим был признана служба Татарстана.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян торжественно вручил начальнику Главного управления МЧС России по Татарстану Рафису Хабибуллину переходящий вымпел «Лучшему Главному управлению МЧС России».