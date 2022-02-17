В Казани до ноября решили ограничить движение по Фермскому шоссе

Ограничение начнет действовать с 18 февраля. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Уже с этой пятницы, то есть с 18 февраля, в Казани перекроют движение по Фермскому шоссе, а именно на участке от здания №7а на улице 33-й Военный городок и до заезда в СНТ «Спартак».

Согласно постановлению Исполкома города, данное ограничение там будет действовать вплоть до 1 ноября 2022 года. А все из-за того, что на пересечении Фермского шоссе и Оренбургского проезда будут менять схему движения транспорта с устройством ливневой канализации для обеспечения водоотвода.