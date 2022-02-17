Получить QR-код по факту наличия антител в Татарстане можно будет только заплатив за ПЦР-тест

Получить сертификат таким способном повторно будет нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 21 февраля жители России начнут получать QR-коды по факту наличия антител вне зависимости от их уровня. Чтобы получить соответствующий сертификат в Татарстане, нужно будет сдать ПЦР-тест в любой лицензированной лаборатории. В поликлиниках такие процедуры проводить не будут.

Сотрудники лабораторий сами выгрузят результаты в федеральную систему, откуда они будут переданы на портал Госуслуг. После этого нужно будет зайти в личный кабинет и подать заявление на получение сертификата, который появиться в течение трех дней.

- Тест должен быть сдан после 21 февраля в лаборатории. Если гражданин купил экспресс-тест на антитела, загрузить данные на сайт Госуслуг самостоятельно он не сможет, - заявил главный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

Он заметил, что за ПЦР-тест в лаборатории нужно будет заплатить.

- Необходимо понимать, что результат на антитела является вспомогательным методом. По нему нельзя судить однозначно о том, если ли заболевание, поэтому он не входит в обязательный перечень программы обязательного медицинского страхования. Те, кто переболели, должны были обратиться за медицинской помощью, которая оказывается бесплатно. Вакцинация от коронавируса также бесплатна, безвозмездна. А тест на антитела - платный, - объяснил Лопушов.

Срок действия QR-кода по результатам теста на антитела составит шесть месяцев. Получить его повторно будет нельзя.