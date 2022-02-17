Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 10:20

Депутата Совета Чистопольского сельского поселения подозревают в присвоении 2,9 миллиона рублей

Преступление она совершила еще в 2019 году, считают следователи
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Депутата Совета Чистопольского сельского поселения подозревают в мошенничестве. По версии следствия, в 2019 году она, являясь главой крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), получила грант от Минсельхоза Татарстана в размере 2,9 миллиона рублей. Деньги нужно было потратить на увеличение стада лошадей до 80 голов, обеспечение годового объема производства не менее девяти тонн мяса и поддержании численности поголовья на протяжении пяти лет, но женщина потратила их на другие цели.

Для создания видимости освоения бюджетных средств злоумышленница заключила фиктивную сделку по купле-продаже лошадей с супругом – главой другого КФХ и в дальнейшем предоставила в ведомство ложные документы, считают следователи.

Обстоятельства преступления устанавливаются.