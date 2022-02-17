В Татарстане закрыли нефтебазу сети заправок «ТАИФ-НК АЗС» из-за более полусотни нарушений

У организации есть три месяца, чтобы устранить все выявленные нарушения. Фото: Николай ХИЖНЯК

На нефтебазу ОАО «Бугульманефтепродукт», которое согласно kartoteka.ru входит в холдинг, принадлежащий сети автозаправок «ТАИФ-НК АЗС», с плановой проверкой пришли сотрудники Приволжского Ростехнадзора.

И несмотря на то, что проверка была именно плановая, специалисты выявили на нефтебазе целых 56 нарушений, в том числе и требований в области безопасности.

Так, например, отсутствует заключение экспертизы промышленной безопасности здания, на объекте не предусмотрена система дренирования для удаления подтоварной воды из резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, не сделан ремонт в процессе использования железнодорожной эстакады, а также отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию насосной станции.

- Юридическое лицо ОАО «Бугульманефтепродукт» привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде приостановления эксплуатации ОПО «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» сроком на 90 суток, - огласили итоги проверки в Приволжском управлении Ростехнадзора.