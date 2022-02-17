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Общество17 февраля 2022 6:03

В Чебоксарах появится музей патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы

Он развернется в главном корпусе Бюро судебно-медицинской экспертизы Чувашии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Дизайн-проект музея уже подготовлен. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии

Дизайн-проект музея уже подготовлен. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии

В 2022 году на третьем этаже главного корпуса Бюро судебно-медицинской экспертизы Чувашии в Чебоксарах откроется музей патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы. На данный момент подготовлен дизайн-проект объекта и идет оснащение учреждения гисто-сканером для цифровизации гистологического архива и сканером для цифровизации бумажных документов, сообщает Минздрав республики.

Отметим, что в Бюро разработаны и запатентованы три уникальных для России программных продукта: система контроля и анализа операционно-биопсийного материала «OPERBIO», система регистрации и мониторинга консультаций врачей патологоанатомов «Дежурный врач-патологоанатом» и автоматизированная информационная система «Судебно-медицинская экспертиза и патологическая анатомия «АИС «СМЭ и ПАО».