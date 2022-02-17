В Альметьевске угарным газом отравились мать и трое детей

По предварительным данным, в произошедшем виновата неисправная вытяжка в ванной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в среду, 16 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома №10 по улице Автомобилистов в Альметьевске четыре человека отравились угарным газом. Среди пострадавших трое детей в возрасте девяти, семи и четырех лет, а также их 43-летняя мать.

У всех пострадавших было диагностировано отравление угарным газом лёгкой степени тяжести. После осмотра медиков, они были отпущены домой.

Прокуратура города начала проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, отравление могло произойти во время купания детей в ванной из-за неисправной вытяжки.

В случае выявления нарушений надзорным ведомством будут приняты меры реагирования.