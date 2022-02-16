В Казани продавец гипермаркета обсчитала покупателя на 21 рубль и заплатила штраф в 20 тысяч рублей

Покупатель пожаловался на обман в Роспотребнадзор. Фото: Михаил ПАТЛИС

В столице Татарстана продавца одного из гипермаркетов поймали на обсчете покупателя. Мужчина, покупая шашлык из куриных окорочков, заплатил за них на кассе на 21,24 рубля больше, чем было указано на ценнике. Он не стал терпеть и написал заявление в региональный Роспотребнадзор. Его специалисты провели проверку и подтвердили факт обсчета.

- За выявленные нарушения продавец привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. Штраф продавцом оплачен, - сообщили в Роспотребнадзоре Татарстана.

К слову, переплату покупателю шашлыка так же возместили.