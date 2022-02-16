В Казани определили финалистов конкурса проектов нового здания театра Камала

Необходимость в новом здании театра им. Камала возникла из-за того, что на сегодня его общественные пространства не соответствуют современным требованиям.Фото: kzn.ru

В среду, 16 февраля, в Казани прошло заседание жюри конкурса по разработки концепции нового здания театра Камаля. Эскизы представили восемь финалистов – это консорциумы архитекторов из Казани, Глазго, Барселоны, Лондона, Москвы, Парижа, Шанхая и Штутгарта. Дизайнеры разрабатывали эскизы на протяжении 4 месяцев и, по их мнению, учли все возможные нюансы.

Напомним, площадкой будущей стройки стал участок между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан. Необходимость же в новом здании театра им. Камала возникла из-за того, что на сегодня его общественные пространства не соответствуют современным требованиям. Кроме того, в нем стало не хватать площадок для репетиций.

Победителя конкурса на лучшую концепцию объявят уже в этот четверг - 17 февраля. А пока представляем вам эскизы некоторых финалистов.

Фото: скриншот

Фото: скриншот