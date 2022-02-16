Девять жителей Казани отдали под суд за передачу взяток от призывников в военкомат

Всего следствием было установлено 27 таких эпизодов с передачей взяток на сумму более 4,2 миллиона рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного оп статье «посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Так, в скором времени на скамье подсудимых окажутся девять жителей Казани, сообщили в следственном комитете Татарстана.

Всех их обвиняют в том, что с 2014 по 2020 года они передавали медработникам военкоматов Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани деньги от призывников. Последние за эти взятки – от 80 до 260 тысяч рублей с каждого обратившегося, выправляли такой диагноз, что молодых людей не брали на срочную службу в армию.

Всего следствием было установлено 27 таких эпизодов с передачей взяток на сумму более 4,2 миллиона рублей.

- Также в ближайшее время планируется направление в суд уголовных дел в отношении трех медицинских работников – непосредственных получателей взяток, - анонсировали в следственном комитете Татарстана.