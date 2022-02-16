В Татарстане ищут жертв преступника, нападавшего на женщин в Казани с 2009 по 2017 годы

Так выглядит Игорь Птицин.

Следователи ищут пострадавших от действий Игоря Птицина - 49-летнего казанца, обвиняемого в серии убийств и изнасилований женщин. Преступления были совершенны в период с 2009 по 2017 годы на территории Кировского и Авиастроительного районов города.

Помочь в установлении всех эпизодов преступлений можно, сообщив о них в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР России по Татарстану, который находится на улице Наки Исанбета, или по телефону 8(843) 221-73-81.

Напомним, Птицина искали 12 лет. На него удалось выйти благодаря ДНК-экспертизе. Мужчину задержали, им оказался бывший охранник крупного режимного предприятия. Он во всем сознался.

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