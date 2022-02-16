Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 9:30

Замглавы Управления дорожного хозяйства Ульяновска подозревают во взятке в миллион рублей

По версии следствия, деньги Геннадию Шакирову передал местный перевозчик
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В отношении замначальника начальника Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Геннадия Шакирова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении денег за незаконные действия с вымогательством взятки в крупном размере.

По версии следствия, в период с апреля 2021 года по февраль 2022 года Шакиров получил от местного перевозчика в общей сумме миллион рублей. Пресечь преступные действия удалось благодаря действиям сотрудников УФСБ и СУ СКР по Ульяновской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.