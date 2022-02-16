Замглавы Управления дорожного хозяйства Ульяновска подозревают во взятке в миллион рублей

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В отношении замначальника начальника Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Геннадия Шакирова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении денег за незаконные действия с вымогательством взятки в крупном размере.

По версии следствия, в период с апреля 2021 года по февраль 2022 года Шакиров получил от местного перевозчика в общей сумме миллион рублей. Пресечь преступные действия удалось благодаря действиям сотрудников УФСБ и СУ СКР по Ульяновской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.