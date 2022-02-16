Жена попросила. Жителю Набережных Челнов в процессе лепки пельменей оторвало руку

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ЧП на ООО «ТатАгроЛизинг» в Набережных Челнах произошло 11 февраля. В цеху предприятия производственную травму – ампутация левой кисти, получил 31-летний рабочий, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина, по просьбе жены, которая так же работает в ООО «ТатАгроЛизинг», после лепки пельменей на автоматическом аппарате начал его чистить. Не отключил и вместо скребка полез внутрь механизма рукой. Мужчине тут же оторвало левую кисть.