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Происшествия16 февраля 2022 9:14

Жена попросила. Жителю Набережных Челнов в процессе лепки пельменей оторвало руку

В Татарстане из-за оторванной руки во время лепки пельменей завели уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда».

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда».

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ЧП на ООО «ТатАгроЛизинг» в Набережных Челнах произошло 11 февраля. В цеху предприятия производственную травму – ампутация левой кисти, получил 31-летний рабочий, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина, по просьбе жены, которая так же работает в ООО «ТатАгроЛизинг», после лепки пельменей на автоматическом аппарате начал его чистить. Не отключил и вместо скребка полез внутрь механизма рукой. Мужчине тут же оторвало левую кисть.