После гибели рабочего на стройке в Чебоксарах возбуждено уголовное дело

Мужчина, выполнявший работы по устройству монолитного перекрытия 10-го этажа, упал на перекрытие восьмого этажа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия на стройке, которая развернулась на улице Иванова в Чебоксарах, произошла еще 28 декабря 2021 года. Тем утром 25-летний мужчины, выполнявший работы по устройству монолитного перекрытия 10-го этажа, упал на перекрытие восьмого этажа. Он получил тупую травму головы, шеи, туловища и конечностей, от которых скончался в больнице 1 января.

По версии следствия, трагедия произошла из-за отсутствия установленных надлежащим образом страховочных тросов, а также нарушения правил и норм охраны труда со стороны работников строительной организации, ответственных за технику безопасности на объекте строительства. А потому решено было возбудить уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, назначена медицинская судебная экспертиза, изъята и изучается документация, касающаяся охраны труда работников, допрашиваются свидетели, сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.