Не прошел экзамен. В Казани сотрудника ГИБДД отдали под суд за помощь водителям

Полицейского задержали после того, как один из экзаменуемых сообщил о нем в службу собственной безопасности МВД. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела 33-летнего старшего госинспектора отделения по приему экзаменов по вождению экзаменационного отдела ГИБДД Казани. Его в ближайшее время рассмотрит суд, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Мужчину обвиняют по трем статьям: «получение взятки», «служебный подлог» и «превышение должностных полномочий». Всего 20 преступных эпизодов. Свою причастность к их совершению фигурант дела не признал, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, с 2020 по 2021 года обвиняемый сотрудник ГИБДД через знакомого инструктора по вождению помогал будущим водителям сдать экзамен по управлению транспортом для получения прав. Причем, как утверждается, не бесплатно – с каждого просил 11 тысяч рублей.

Все происходило, как следует из материалов уголовного дела, по следующему сценарию: во время экзамена инструктор жестами указывал кандидатам, когда им переключать скорость и включать поворотники. При этом даже если сдающие ошибались, им все равно ставилась положительная оценка.

- Кроме того, установлен, ряд эпизодов превышения должностных полномочий при приеме экзаменов. Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена после того, как один из экзаменуемых сообщил о произошедшем в службу собственной безопасности МВД, - рассказали в следственном комитете Татарстана.

Отметим, что своего суда сотрудник ГИБДД дожидается в камере СИЗО – он находится под стражей.

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