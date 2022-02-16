Жительница Казани погибла из-за неосторожности при курении

Десять жильцов дома эвакуировались на улицу самостоятельно до прибытия пожарных. Фото: МЧС Татарстана

Около семи часов вечера во вторник, 15 февраля, в доме №7 на улице Сафьян в Казани загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем в квартире охвачены мебель и вещи на площади около трех квадратных метров. В ходе тушения они обнаружили тело 55-летней женщины.

Еще 10 жильцов дома эвакуировались на улицу самостоятельно.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - говорят в МЧС Татарстана.