В Казани театр Тинчурина готовит большой концерт «Башмагым – 80»

Фото: пресс-служба театра К.Тинчурина

Камерный оркестр татарского государственного театра драмы и комедии им.К.Тинчурина под управлением дирижера Ильяса Камала 1 марта представит грандиозный концерт «Шедевры татарской классической музыки. Башмагым – 80». Концерт приурочен 80-летию легендарного спектакля «Башмагым» («Башмачки») композитора Джаудата Файзи и драматурга Тази Гиззата, премьера которого состоялась 1 марта 1942 года.

В концерте примут участие актеры театра Карима Тинчурина, артисты оркестра театра (художественный руководитель и главный дирижер – Ильяс Камал) и исполнители оперной студии Казанской государственной консерватории (художественный руководитель – Альфия Заппарова).

В данном концерте прозвучат фрагменты музыкальной комедии «Башмагым» в различной интерпретации от классики до джаза.

Как рассказал дирижер Ильяс Камал, 100% живой звук, пение молодых и талантливых вокалистов в сопровождении живого оркестра и изысканные мелодии Джаудата Файзи не оставят равнодушными ценителей национального искусства.

Цикл концертов «Шедевры татарской классической музыки» проводятся с целью возрождения и популяризации произведений татарских композиторов.