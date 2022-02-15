В Татарстане экс-имам - глава ячейки Нурджулар*, получивший 6,5 лет колонии, не смог обжаловать свой приговор

Приговор первой инстанции в связи с этим вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Татарстана не стал менять что-либо в приговоре бывшего имама казанской мечети «Аль-Иман», экс-преподавателя Российского исламского института Габдрахмана Наумова и он вступил в законную силу, отмечают в ФСБ Татарстана.

Осужденный за организацию деятельности экстремистской организации и ее финансирование получил 6,5 лет колонии общего режима и решил оспорить решение первого суда. Хотя до вынесения этого приговора сторона гособвинения просила для Наумова гораздо больший срок наказания – 8 лет и 5 месяцев колонии.

Напомним, в Казани экс-имам организовал тайную ячейку движения Нурджулар*. Он занимался вербовкой новых членов экстремисткой организации. Также он оплачивал им все расходы на дорогу и питание, когда они выезжали в деревни Татарстана. Там, члены ячейки выступали перед детьми, выдавая себя за студентов Российского исламского института. Именно этих несовершеннолетних слушателей в дальнейшем хотели вовлечь в работу на ячейку экстремисткой организации.

*запрещённое в РФ экстремистское движение.