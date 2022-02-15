«Эпипэ» открыла Дни татарстанского кино в Екатеринбурге

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Дни татарстанского кино вновь вернулись в Свердловскую область. Для открытия Дней в торжественной обстановке Дом кино Екатеринбурга посетили директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова вместе со звездами фильма «Эпипэ» Дилей Нигматуллиной и Рустемом Гайзуллиным. Показы начались при полном зале с фильма «Эпипэ» режиссера Ильшата Рахимбая.

Поприветствовать татарстанских гостей на мероприятие пришли высокопоставленные гости - постпредставитель РТ в УрФО Хайдар Гильфанов, заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, и президент группы компаний «Пенетрон», заслуженный строитель России Игорь Черноголов.

- Мы счастливы сегодня – мечта сбылась! Мы к этому шли очень долго. Я бы хотела, чтобы татары - наши соотечественники, живущие здесь, поверили в нас, потому что мы свое кино начинали на пустом месте. В следующем году татарстанскому кинематографу будет 100 лет, но игровой кинематограф зародился буквально 15 лет назад – мы очень молодые, - прокомментировала Миляуша Айтуганова.

Просмотр фильма прошел в доброй и веселой атмосфере, люди не сдерживали смех. И это понятно, «Эпипэ» - добрый, легкий мюзикл. Звучит много песен в исполнении известных исполнителей, сыгравших в фильме главные роли.

- Фильм очень жизненный, очень позитивный», - говорит зритель Айдар (45 лет), - Это именно то, чего нам сейчас не хватает в нынешней ситуации. Этот фильм дает возможность разгрузиться.

После просмотра было организовано представление актеров Дили Нигматуллиной и Рустама Гайзуллина, которые поделились своими впечатлениями о работе над этим фильмом, передали атмосферу, царившую на съемочной площадке. Представление переросло в живой разговор с залом. Рустам рассказал шутки, повеселившие зрительский зал, а Дилю не отпустили без песни - и она спела!

Далее мероприятие продолжилось в фойе кинотеатра, где общение с гостями продолжилось - здесь брали интервью, оставляли отзывы и благодарности, подписывали автографы и устроили фотоссесию.

«Татаркино» на Днях татарстанского кино в Свердловской области представит четыре фильма. Среди них «Әпипә» Ильшата Рахимбая, «Сумбуль» Рамиля Фазлиева и Рашида Маликова, а также «Байгал» и «Исәнмесез» Ильдара Ягафарова. Показы продлятся до 20 февраля. Мероприятия пройдут на девяти площадках в Свердловской области.