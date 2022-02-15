Налоговая Татарстана: получить имущественный налоговый вычет в упрощенном порядке можно через Личный кабинет

Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в статью 220 Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и уплату процентов можно получить в упрощённом порядке.

Данный порядок с учетом пункта 3 Федерального закона № 100-ФЗ применяется с 2022 года и распространяется на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года и на вычеты которые частично получены в 2021 году.

В отношении граждан, у которых имеется неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, ФНС России в срок не позднее 20 марта 2022 года автоматически проведет проверку всех условий. Источником данных, подтверждающих право на вычет, будет информация, имеющаяся в распоряжении налоговых органов, полученная в рамках информационного обмена с налоговыми агентами или банками. Для проведения проверок права на вычет налоговые органы должны располагать сведениями о доходах физических лиц за соответствующий год. Согласно действующему законодательству Российской Федерации о налогах и сборах срок представления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц за 2021 год - 01.03.2022. Таким образом, формирование в «Личном кабинете» предзаполненных заявлений на получение остатка имущественных налоговых вычетов будет осуществляться в период с 1 по 20 марта 2022 года.

До появления предзаполненного заявления в «Личном кабинете» налогоплательщику не требуется осуществлять каких-либо действий, в том числе подавать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ не нужно.

А после 20 марта 2022 года налогоплательщики смогут получить имущественный налоговый вычет в упрощенном порядке, данным правом смогут воспользоваться те налогоплательщики, которые приобрели жилые дома, квартиры или комнаты в 2020 году и частично воспользовались правом на имущественный налоговый вычет по декларациям по форме 3-НДФЛ в 2021 году.

Преимущества упрощенного порядка получения имущественного вычета очевидны:

- во-первых, не нужно представлять декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими документами;

- во-вторых, сокращается срок проведения камеральной налоговой проверки с трёх месяцев до 30 дней (п.2 ст.88 НК РФ);

- в-третьих, длительность зачисления денег уменьшена с 30 до 15 дней.

Таким образом, вся процедура предоставления вычета в упрощенном порядке будет осуществляться через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России и заявителю остается лишь подписать автоматически предзаполненное заявление о вычете в своем личном кабинете.