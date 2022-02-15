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Общество15 февраля 2022 13:09

На согласование Минниханову передадут проект нового IT-парка в Казани

Главный архитектор города сообщила о пожеланиях отработать объект в комплексе со всем кварталом
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Алина АЛМАКАЕВА
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Главе республики будут также переданы проекты воссозданного общежития на улице Парижской Коммуны и будущего дома на улице 25 лет Октября.

Главе республики будут также переданы проекты воссозданного общежития на улице Парижской Коммуны и будущего дома на улице 25 лет Октября.

Фото: Антон ПИКУС

Во вторник, 15 февраля, рабочая группа по историческому центру Казани рассмотрела три объекта на строительство и реконструкцию, в том числе проект создания нового IT-парка на территории бывшей обувной фабрики «Спартак». Главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина сообщила о пожеланиях отработать объект в комплексе со всем кварталом, где он будет находится.

Вместе с тем, рабочая группа обсудила общежитие на улице Парижской Коммуны, полностью воссозданное по историческим чертежам, и проект многоквартирного жилого дома на улице 25 лет Октября, который решено было выполнить в светлых цветах. Мэр Казани поручил подумать над архитектурной подсветкой последнего здания.

Проекты будут переданы на согласование президенту Татарстана Рустаму Минниханову.