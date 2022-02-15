Жители Набережных Челнах воюют за расчищенные от снега места на парковках

Вот так выглядит парковка во дворе дома 20/05, пишут в соцсетях местные жители. Фото: соцсети

В Набережных Челнах водители не могут поделить парковочные места во дворах. Одни самостоятельно отчищают места от снега, после чего ставят на них специальные таблички с номерами своих авто, чтобы никто другой не смог заехать, а другие этим не довольны, так как свободных мест на парковках остаётся всё меньше и меньше.

Горожане жалуются на подобное поведение водителей в соцсетях и просят автоинспекторов вмешаться в конфликт.