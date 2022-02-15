СУ СКР по Татарстану: казанец до смерти избил знакомого сковородкой, ножом и табуретом

Свою вину обвиняемый признал. Фото: Иван ВИСЛОВ

Задержан 41-летний казанец, обвиняемый в убийстве, которое произошло в одном из домов на улице Липатова 20 декабря 2021 года. По версии следствия, в день преступления он находился в гостях у знакомого и выпивал, но в какой-то момент мужчины поругались, и злоумышленник несколько раз ударил товарища сковородой, ножом и табуретом, после чего скрылся. От полученных травм хозяин квартиры скончался на месте.

Свою вину горожанин признал. Сейчас он находится в СИЗО. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.