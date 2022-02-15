В Ульяновской области заключенного подозревают в организации экстремисткой ячейки

Обстоятельства преступления устанавливаются. Фото: Тимур ХАНОВ

Одного из заключенных исправительной колонии №10 в Димитровграде подозревают в организации ячейки экстремисткой организации, а еще трех - в активном участии в ней. По версии следствия, организатором и участниками ячейки запрещенного в России движения «АУЕ» пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия и сбор средств для оказания материальной поддержки представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы.

В ходе обысков в колонии были обнаружены запрещенные предметы – ножи, заточки, монтировки, мобильные телефоны, части устройства для изготовления спиртных напитков, игральные карты, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Обстоятельства преступления устанавливаются.