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Происшествия15 февраля 2022 12:05

В Ульяновской области заключенного подозревают в организации экстремисткой ячейки

Еще трех человек подозревают в активном участии в ней
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства преступления устанавливаются.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Фото: Тимур ХАНОВ

Одного из заключенных исправительной колонии №10 в Димитровграде подозревают в организации ячейки экстремисткой организации, а еще трех - в активном участии в ней. По версии следствия, организатором и участниками ячейки запрещенного в России движения «АУЕ» пропагандировалась криминальная идеология, осуществлялись противоправные действия и сбор средств для оказания материальной поддержки представителей криминального мира, находящихся в местах лишения свободы.

В ходе обысков в колонии были обнаружены запрещенные предметы – ножи, заточки, монтировки, мобильные телефоны, части устройства для изготовления спиртных напитков, игральные карты, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Обстоятельства преступления устанавливаются.