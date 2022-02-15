В Нижнекамске школьников из многодетных семей лишили бесплатного питания

Его отменили, в том числа, и из-за роста потребительских цен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постановление Исполкома Нижнекамска от 8 февраля подняло волну возмущения среди местного населения. Дело в том, что, согласно этому документу, школьников из многодетных семей, которые не попадают в реестр нуждающихся в социальной поддержке, лишили бесплатного горячего питания. Одна из названных причин – рост потребительских цен.

В связи с этим горожане начали массово обращаться общественную организацию «Многодетные семьи Республики Татарстан» и даже было решили пожаловаться главе региона Рустаму Минниханову. Но оказалось, что вопросы задавать надо не на самый верх.

- На законодательном уровне - ни на федеральном, ни на республиканском, такой нормы по бесплатному питанию для семей, где есть четверо и более детей, нет. Ее в праве устанавливать сам муниципалитеты, исходя из возможностей своего бюджета, как какие-то дополнительные льготы, - заявила на брифинге глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова. - Я так понимаю, что в Нижнекамске такая дополнительная льгота была установлена. Но вот, как мы всегда говорим, когда вы вводите новую льготу, нужно понимать насколько вы сможете ее обеспечить, так скажем, во временном периоде, не так, чтобы сегодня ввел, а завтра отменил. Конечно здесь прежде всего вопрос к нижнекамским властям.