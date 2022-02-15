Центр волейбола станет основной площадкой для проведения в Казани матчей чемпионата мира

Власти Татарстана уверены, что у региона есть все ресурсы для того, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центр волейбола станет основной ареной и тренировочной площадкой во время проведения в Казани шести матчей чемпионата мира по волейболу. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, у республики есть все ресурсы и опыт для проведения игр на самом высоком уровне.

Отметим, что на матчи второго группового этапа чемпионата мира по волейболу, который пройдут в Казани с 2 по 4 сентября, продано уже более двух тысяч билетов. Их пробрели граждане России, Польши и Казахстана. Из-за пандемии коронавируса, в продажу запущена лишь половина билетов.